Deutschland: Diese Reiseziele beeindrucken ausländische Touristen am meisten

Berlin, Köln, München oder Hamburg. Wer an Tourismus in Deutschland denkt, hat zunächst vermutlich diese Städte im Sinn. Die Menschen kommen, um sich das Brandenburger Tor, das Reichstagsgebäude, den Alex oder die Überreste der Mauer in Berlin anzuschauen. Viele sind beeindruckt vom Kölner Dom als eine der größten Kathedralen und in München empfehlen Reiseführer immer wieder die großen grünen Parks in München. Auf Social Media sieht man mittlerweile aber immer häufiger Videos und Bilder von touristischen Orten in Deutschland, die nicht jeder kennt. Manche dieser Clips erinnern an französische oder italienische Städte.

Auf Instagram postet der User „Stevenvanderhulst“ Bilder von seinem Aufenthalt in Idstein. Rot, Grün, Gelb oder Blau – Auf den Aufnahmen kann man sehen, wie Fachwerkhäuser in den schillerndsten Farben strahlen. Kleine Sträßchen führen durch das pittoreske Städtchen und hier und da gibt es immer wieder ein Café, in den man sich niederlassen kann. „Have you already heard of Idstein? Idstein is a small city near Frankfurt. This city has some of Germany’s most beautiful half-timbered houses. If you don’t believe just swipe through these photos and choose your favorite!“ Diese Worte schreibt Vanderhulst unter seinen Post. Vor allem ist er sehr angetan von den Fachwerkhäusern der Stadt. Idstein liegt in der Nähe von Frankfurt und hat gerade mal knapp 30 000 Einwohner.

Auf TikTok postet die Userin mit dem Alias-Namen „lillyyyyyyyy____“ ein Video von ihrer Reise durch Esslingen. Auf dem Video sieht man die Straßen voller Blumen, den Neckar, wie er vor sich dahinplätschert, und viele Fachwerkhäuser. Sie beschreibt Esslingen als eine „beautiful city in south germany“. Esslingen hat rund 95 000 Einwohner und liegt südöstlich von Stuttgart.

Auf Instagram postet „patrick.noah“ ein Reel zu seinen Kameraaufnahmen vom Eibsee in Bayern. Spiegelglattes Wasser, grüne Wälder und riesige Berge, die sich in den Himmel strecken, sind darauf zu erkennen. Der türkisfarbene See, der direkt an der Zugspitze liegt, ist ein wahres Naturspektakel. Als Fotograf ist „patrick.noah“ äußerst angetan vom Sonnenaufgang am Eibsee und schreibt „the first rays of sunshine, which shine over the surrounding mountains and are reflected in the calm waters of Lake Eib, offer great photo opportunities.“. Aufgrund des türkisklaren Wassers und der atemberaubenden Landschaft um den See sei er laut Patrick auch als „Bayerns Karibik“ bekannt.

Die Basteibrücke in der sächsischen Schweiz, das Moseltal im Rheinischen Schiefergebirge oder auch Dinkelsbühl in Bayern sind weitere Ziele, die die Deutschen vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, aber sehr oft von ausländischen Touristen bereist werden.

Wie es scheint, finden die Touristen also auch großen Gefallen an den kleineren Orten und nicht ganz so bekannten Landschaften Deutschlands und es sind nicht nur die Großstädte, die die Menschen anzieht.