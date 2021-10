Baustellen rund um Rottweil Knotenpunkt B 14/B 27 wird freigegeben – doch nächste Sperrung naht

Es tut sich was in Sachen Baustellen rund um Rottweil. Die beste Nachricht: Der umgebaute Knotenpunkt an der B 14/ B27 auf der Saline wird zum 29. Oktober freigegeben. Dafür naht im Norden die nächste Sperrung.