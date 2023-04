Amok-Tat in Duisburg? Mehrere Schwerverletzte bei Attacke in Fitnessstudio – Täter flüchtig

Am Feierabend trainieren Freizeitsportler in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt. Gegen 17.40 Uhr gibt es plötzlich Alarm. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.