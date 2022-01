Vor Bund-Länder-Konferenz Lauterbach will härtere Corona-Regeln

Die Corona-Variante Omikron breitet sich rasant aus. Am Freitag sollen in einer Bund-Länder-Konferenz neue Regeln beschlossen werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will verschärfte Maßnahmen vorschlagen.