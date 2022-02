Stärke von 2,4 Leichtes Erdbeben nahe Albstadt

In der Zollernalbregion ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem leichten Erdbeben gekommen. Der Landeserdbebendienst gab die Stärke mit 2,4 an. Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC) nannte eine Stärke von 2,5.