160.000 Quadratmeter Wald brennen Update: Ursache für Feuer bleibt ungeklärt

Großer Einsatz in Wolfach-Kirnbach: Zu einem Böschungsbrand wurden zunächst die Wolfacher Feuerwehr und die Polizei gerufen. Bald waren die Wehren aus ganzen Umgebung im Einsatz, so wie DRK und THW. Ein Hof wurde evakuiert. Der Brand brach in einen Privatwald oberhalb der Kirnbacher Talstraße in unwegsamem Gelände aus.