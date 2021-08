Investoren-Pläne unbekannt Veränderungssperre für ehemalige Grässlin-Werke in St. Georgen

Auch die Stadt weiß noch nicht, was mit den kürzlich an einen Projektentwickler aus Berlin verkauften ehemaligen Grässlin-Werken geschehen soll. Doch man will ein Auge auf die Entwicklung haben. Deshalb hat der Gemeinderat eine Veränderungssperre für das Gebiet beschlossen.