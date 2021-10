Illegale Aktion in Calw Die "ungarischen Sammler" sind schon wieder unterwegs

Schon wieder, möchte man sagen: Erneut landeten dieser Tage mindestens in Stammheim kleine weiße Zettel in Briefkästen, die zu einer Sammlung aufrufen – angeblich organisiert von einer ungarischen Familie. Dabei wird darum gebeten, an diesem Donnerstag, 28. Oktober, zwischen 12 und 17 Uhr Gegenstände vor dem Haus zu deponieren, die man loswerden will.