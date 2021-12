Nach tödlichem Crash bei Sulz Gefängnisstrafe für Unfallfahrer

Eigentlich kannte er die L 424 zwischen Sulz und Fischingen in- und auswendig, so sagt der 37-jährige Angeklagte aus dem Kreis Freudenstadt vor Gericht. Dennoch kollidierte er an einem Nachmittag im Januar 2021 mit einem entgegenkommenden Wagen, für dessen 41-jährigen Fahrer jede Hilfe zu spät kam.