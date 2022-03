Feuerwehreinsatz in Altensteig 600.000 Euro Schaden bei Brand von Wohnhaus

Am Dienstagmorgen gegen 02.30 Uhr hat in der Freudenstädter Straße in Walddorf ein Gebäude gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand eine Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen auf das angrenzende Gebäude über.