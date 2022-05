Erneut Todesfall bei Einsatz in Mannheim Polizei schießt Verletztem ins Bein – 31-Jähriger stirbt

Ein 31-Jähriger befindet sich in einer Mannheimer Wohnung in einem psychischen Ausnahmezustand und verletzt sich offenbar selbst schwer. Als Polizisten den Mann nicht überwältigen können, trifft ihn ein Schuss am Bein. Kurze Zeit später stirbt der Mann.