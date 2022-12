Unfall Rangendingen Linienbus rutscht in die Metzgerei

Auf diesen Besuch hätte die Metzgerei Heck in Rangendingen verzichten können. Am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr krachte wegen der eisglatten Fahrbahn der Linienbus nach Hechingen knapp neben dem Schaufenster in die Hauswand.