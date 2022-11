Montagsdemo in Rottweil Ruck nach rechts? Spaziergänger distanzieren sich

Weiter gehören sie in Rottweil zum Montagabend: lärmende Spaziergänger in der Innenstadt. Die Anwohner sind genervt, üben Kritik an der Ruhestörung. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen distanzieren sich nun aber auch Teilnehmer der Demos.