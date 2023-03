Brand bei Mönchweiler Lagerhalle eines Aussiedlerhofs steht in Flammen

Eine Lagerhalle an den Tannhöfen in Mönchweiler wurde am Mittwochabend ein Raub der Flammen. Dem beherzten Eingreifen der Landwirte ist es zu verdanken, dass zahlreiche Geräte gerettet werden konnten.