Hubschrauber im Einsatz Schwerer Unfall zwischen Onstmettingen und Thanheim

Bei einem Unfall am Stich unweit des Wanderparkplatzes in Richtung Onstmettingen sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge könnte der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung gestanden haben.