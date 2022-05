1 Deutschland spielt bei der Eishockey-WM in Finnland groß auf. Foto: dpa/Peter Schneider

Bei der Eishockey-WM in Finnland steht die heiße Phase an. Wie weit geht es für das DEB-Team? Und wo werden die Partien übertragen? Hier gibt es alle Informationen.















Deutschland trifft im Viertelfinale der Eishockey-WM in Finnland am Donnerstag auf den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien. Die Tschechen verloren am Dienstagabend in Tampere gegen WM-Gastgeber und Olympiasieger Finnland 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) und belegen zum Vorrundenende in der Gruppe B den dritten Platz.

Deutschland als Zweiter der Gruppe A kann damit am Donnerstag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) noch einmal in Helsinki antreten. Finnland spielt im Viertelfinale in Tampere gegen die Slowakei (19.20 Uhr), die sich am letzten Vorrundenspieltag noch mit einem fulminanten 7:1 gegen Dänemark in die K.o.-Runde rettete. Die übrigen Viertelfinalspiele am Donnerstag lauten Schweden gegen Kanada (15.20 Uhr) und Schweiz gegen die USA (19.20 Uhr).

Die Halbfinalspiele am Samstag (13.20 Uhr bzw. 17.20 Uhr) und das Endspiel am Sonntag (19.20 Uhr) werden in Tampere ausgetragen. Alle Partien werden bei Sport1 übertragen.