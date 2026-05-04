Notfälle: Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe - mehrere Verletzte

1 In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Foto: Sebastian Willnow/dpa Ein Auto fährt in Leipzig in eine Menschengruppe. Es gibt mehrere Verletzte. Die Lage ist laut Polizei «dynamisch».







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Leipzig - In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte, aber keine Toten. Ein Polizeisprecher sprach von einer "dynamischen Lage". Nähere Infos zum genauen Hergang und Hintergrund waren zunächst nicht bekannt.

Die Polizei sprach von einer "lebensbedrohlichen Einsatzlage". Was sie im konkreten Fall damit meine, sagte ein Polizeisprecher nicht.