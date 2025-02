Bundestagswahl: AfD in fünf Ost-Flächenländern stärkste Kraft

1 AfD gewinnt alle ostdeutschen Flächenländer. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin - Die AfD ist bei der Bundestagswahl in allen fünf ostdeutschen Flächenländern stärkste Kraft geworden. Das geht nach Auszählung aller Wahlbezirke aus Daten der Landeswahlleiter in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen hervor. Bundesweite Hochrechnungen am späten Abend und frühen Morgen sahen die AfD hinter der Union klar auf Platz 2.