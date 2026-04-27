Deutschland: Ärzte und Therapeuten wenden sich gegen Gesundheitsreform

Am Mittwoch wird die Bundesregierung voraussichtlich die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg bringen. Zahlreiche Verbände warnen vor den Folgen.
Mehr als 40 Verbände und Organisationen des Gesundheitswesens wenden sich gegen die geplante Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. In ihrer aktuellen Form werde die Reform weder dem Anspruch an Nachhaltigkeit noch den Erfordernissen einer verlässlichen Patientenversorgung gerecht, erklärte das Bündnis Gesundheit am Montag in Berlin.