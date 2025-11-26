Deutsches Uhrenmuseum: Furtwanger Statt-Museum ist mehr als nur ein Ausweichquartier

Es ist geschlossen, aber nicht inaktiv: Das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen präsentiert sich in Form des Statt-Museums. Das ist Ausweichquartier und Experimentierraum.
Diese Beklebung zieht sicherlich so einige Blicke auf sich: Knallgelb gestreift sind die Fenster der einstigen Apotheke in der Furtwanger Friedrichstraße – doch Medikamente werden hier schon längst keine mehr verkauft. Und auch der städtische Pop-up-Store ist mittlerweile wieder ausgezogen. Stattdessen ist das Statt-Museum als Ausweichquartier des Deutschen Uhrenmuseums an dieser Stelle untergekommen.