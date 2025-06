Mehr als 40 sportbegeisterte Teilnehmer des Turnvereins Beffendorf machten sich auf den Weg nach Leipzig, um beim Deutschen Turnfest dabei zu sein – einem der größten Breitensportereignisse der Welt. Fünf Tage lang stand alles im Zeichen von Turnen, Sport, Gemeinschaft und unvergesslichen Erlebnissen.

Bereits am Mittwochabend startete die abenteuerliche Reise: Gemeinsam mit den Turnerinnen des TSV Hochmössingen machte sich der TV Beffendorf in einem Reisebus auf den Weg in die sächsische Metropole. Nach stimmungsvoller Fahrt kam die Gruppe gegen Mitternacht in Leipzig an. Die drei Klassenzimmer in der Oberschule Ihmelstraße wurden kurzerhand zur temporären Herberge umfunktioniert – Luftmatratzenlager inklusive.

Der erste Wettkampftag am Donnerstag hatte es in sich: Bei den actiongeladenen 4XF-Games zeigten die Beffendorfer Ausdauer, Kraft und Durchhaltevermögen. Außerdem gab es spannende Matches beim Beachvolleyball , während die Tanzgruppe des TV Beffendorf mit ihrem Auftritt auf dem gut besuchten Augustusplatz das Publikum begeisterte. Der Donnerstagabend klang bei einem gemeinsamen Essen im „Enchilada“ aus – danach erkundete die Gruppe das Leipziger Nachtleben.

Turner geben alles

Am Freitag standen die klassischen Geräte-Wahlwettkämpfe in den Messehallen auf dem Programm. Ob Boden, Sprung oder Barren – die Beffendorfer Turner gaben alles, um ihr Können in der beeindruckenden Turnfestkulisse zu präsentieren.

Auch der Samstag brachte sportliche Höhepunkte: Das Finale der 4XF-Games sowie packende Beachvolleyballpartien sorgten für Spannung. Am Nachmittag nahmen viele der Beffendorfer am traditionellen Turnfestlauf teil – wahlweise über drei oder fünf Kilometer. Den krönenden Abschluss bildete die Gala im Red-Bull-Stadion, bei der die Teilnehmer mit Tausenden anderen Turnbegeisterten eine mitreißende Show erlebten.

Fest der Superlative

Am Sonntag hieß es Abschied nehmen. Mit vielen Erinnerungen im Gepäck, aber auch müden Beinen, trat der TV Beffendorf die Heimreise an.

Das Fazit aller Teilnehmer: ein Fest der Superlative, das nicht nur sportlich, sondern auch menschlich neue Maßstäbe setzte. Der TV Beffendorf zeigte einmal mehr, dass Turnen nicht nur Wettkampf bedeutet, sondern vor allem Gemeinschaft, Spaß und unvergessliche Erlebnisse.