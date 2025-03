Für viele Musikliebhaber war es schon immer klar – beim Klang-Genuss geht einfach nichts über die gute alte Schallplatte. „Vinyl“ ist hier schon seit längerer Zeit offensichtlich wieder auf dem Vormarsch. So war denn auch die dritte Börse für Schallplatten wieder sehr gut besucht.

„Wir haben bereits jetzt - sozusagen bei „Halbzeit“ -, in etwa so viele Besucher, wie beim letzten Mal insgesamt“, erklärte Gunnar Frey aus Villingen. Sein „Soundservice“ hatte die Börse in Zusammenarbeit mit dem Phonomuseum organisiert. Die Räumlichkeit – eben das Deutsche Phonomuseum mit seiner großen Auswahl an historischen Geräten – konnte passender kaum sein.

Für Händler, so die Verantwortlichen, war die Veranstaltung jedoch bereits im Vorfeld ausgebucht. Gert Kopf aus Vöhringen hatte hingegen Glück. Er war mit seinem „Antisocial Underground Fashion Store“ zum ersten Mal bei der Plattenbörse in der Bergstadt und profitierte von der Absage eines anderen Händlers. „Uns gefällt hier besonders die familiäre Atmosphäre. Wir kommen auf jeden Fall wieder.“

Für die Musikfans lag eine reiche Auswahl an den begehrten Platten bereit. Ihnen bereitete ganz offensichtlich bereits das Stöbern nach Raritäten sowie das Fachsimpeln am Stand großen Spaß. An über 30 Tischen konnten die Musikbegeisterten aus einem beachtlichen Sortiment aus verschiedenen Musikrichtungen – beispielsweise Rock, Pop oder Jazz – auswählen und ihre bevorzugten, manchmal lang gesuchten, Musikalben erstehen.

Neben Langspielplatten, Maxi- und Singlepressungen wurden auch CDs angeboten. Obwohl beim Publikum im Phonomuseum die eher „gesetzteren“ Register in der Mehrzahl waren, erstreckte sich – so die überwiegende Meinung der Händler – das Interesse für die Vinyl-Schallplatte inzwischen quer durch alle Altersklassen. Und was könnte der Grund für die schon länger anhaltende „Wiedergeburt“ der Schallplatte sein? Auch da waren sich die Händler weitestgehend einig: Es sei – neben einem einzigartigen Klangerlebnis – auch der meist erheblich höhere Wiederverkaufswert, der Vinyl – beispielsweise gegenüber der CD – interessant mache.