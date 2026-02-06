Deutsches Haus bei Olympia: 75 LkW-Ladungen, 250 Aufbau-Helfer – reicht das, um das beste Haus zu haben?

In einem Golf-Club in den Bergen um Cortina d’Ampezzo sollen in diesem Jahr deutsche Medaillen bei den Winterspielen gefeiert werden. Der Aufwand dafür ist riesig.
Als sich plötzlich ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke arbeiten, ist die Pracht der Dolomiten-Landschaft rund um Cortina d’Ampezza zumindest in Teilen zu erkennen. Besonders von hier aus. Vom Cortina Golfclub ein wenig oberhalb des mondänen Dolomiten-Dorfs – der in den kommenden Wochen der Olympischen und Paralympischen Spiele eben kein Golfclub mehr ist.