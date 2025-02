Deutsches Harmonikamuseum in Trossingen: In den Pausen packt er die Mundharmonika zum Üben aus

In den Pausen packt er die Mundharmonika zum Üben aus

Deutsches Harmonikamuseum in Trossingen

1 Salvatore Martinelli an seinem Arbeitsplatz: Im Deutschen Harmonikamuseum ist er angetan von all den Details und Geschichten, die hier bereitgehalten werden. Foto: Daniela Schneider

Salvatore Martinelli ist gut angekommen in seiner neuen Aufgabe als Museumsleiter in Trossingen. Jeden Tag, sagt er, lernt er hier etwas dazu – und das sogar am eigenen Instrument.









Strahlend kommt Salvatore Martinelli aus seinem Museumsleiterbüro um die Ecke gebogen. Dessen Tür, sagte er, muss immer offen stehen, für alle, die hier ins Museum kommen. Das sind Besucherinnen und Besucher von auswärts, die neugierig sind, wieso Trossingen so bedeutend in der Harmonikawelt ist, oder Einheimische, die sich hier mal wieder umschauen oder ein bisschen in ihren Erinnerungen schwelgen wollen.