Bundestrainer Toni Söderholm hat bis zum WM-Start mit seinem Team noch einiges zu tun.

Über 5000 Zuschauer werden am Sonntag (17 Uhr/Live auf SPORT1 und Magenta Sport) in der Schwenninger Helios-Arena zur WM-Generalprobe zwischen Deutschland und Österreich erwartet. Im deutschen Team ist ein Kampf um die Plätze entbrannt. Mittendrin ein Wild Wing: Alex Karachun.















Freitag, 11 Uhr: Der vorläufige deutsche WM-Kader betritt zur Trainingseinheit das Eis in der Schwenninger Helios-Arena. Die nächsten zwei Stunden unter Bundestrainer Toni Söderholm werden intensiv und knackig. Ein Schwerpunkt: das Offensivspiel. "An diesem müssen wir vor allem weiter arbeiten, neue Nuancen finden", unterstreicht es der Finne. Die Checks werden zu Ende gefahren. Um 13 Uhr zieht Toni Söderholm ein Fazit dieser Übungseinheit: "Die neuen Spieler haben richtig Schwung reingebracht. Aber nur mit dieser Intensität haben wir eine Chance. Wir müssen uns jeden Tag weiterentwickeln, um bei der WM unsere Bestform abrufen zu können. Das ist unser großes Ziel."

Die hinzugekommenen Spieler machen mächtig Dampf

Die deutsche Mannschaft konnte vor der Phase vier der Vorbereitung durch eine Reihe an erfahrenen Spielern und einigen aus Übersee verstärkt werden. Der langjährige Kapitän Moritz Müller (Kölner Haie) ist in Schwenningen nun nach der Geburt seines dritten Kindes ebenso dabei wie Korbinian Holzer und Matthias Plachta (beide Adler Mannheim), oder Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg). Aus der nordamerikanischen Profiliga NHL kommt am Freitagabend das Trio Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Tim Stützle (Ottawa Senators) in Schwenningen noch an.

Kampf um die WM-Plätze wird übers Wochenende spannend

Und der Kampf um die WM-Plätze wird übers Wochenende noch mehr an Fahrt gewinnen. "Einige Spieler", verrät Toni Söderholm, kommen noch von den beiden Finalisten Berlin und München hinzu. Und mittendrin kämpft als einziger Wild Wing noch Angreifer Alex Karachun um seinen Traum von der Weltmeisterschaft.

Bundestrainer ist begeistert von Alex Karachuns Entwicklung

Toni Söderholm gerät sogar schon ins Schwärmen, als er auf den Schwenninger angesprochen wird: "Alex absolvierte eine sehr starke Vorbereitung. Er hat sich enorm entwickelt, besitzt eine wahnsinnig schöne Einstellung und einen tollen Charakter. Er ist immer neugierig darauf, etwas zu lernen."

Der Wild-Wings-Stürmer ist einfach nur glücklich darüber, noch zum Kader zu zählen: "Jetzt will ich aber auch bis zum Ende dabei bleiben", sagt er.

Kapitän Moritz Müller: "Wir haben aus den Olympischen Spielen gelernt"

Mannschaftskapitän Moritz Müller freut sich darüber, nach seiner Pause wieder beim Nationalteam zu sein: "Ich fühle mich topfit", erklärt der Kölner und blickt bereits aufs WM-Turnier in Finnland: "Wir haben eine gute Mannschaft und aus den Olympischen Spielen gelernt. Wir werden nicht mehr diese offensiven Ankündigungen machen, die uns dann um die Ohren gehauen wurde." Aber Moritz Müller weiß genau, was für Rechnungen nach dem schwachen Auftritt bei Olympia noch offen sind: "Wir wollen mutig in Finnland spielen und die Großen wieder ärgern."

Dominik Bittner ist sicher: "Tolle Stimmung in der Helios-Arena"

Doch zunächst läuft am Sonntag die WM-Generalprobe in Schwenningen. Der frühere Wild-Wings-Verteidiger Dominik Bittner ist sicher, "dass uns die Fans hier toll gegen Österreich unterstützen werden. Für uns wird es wichtig sein, dass wir mit einem positiven Erlebnis diese Vorbereitung abschließen".