Unwetter rund um Rottweil Blitz schlägt in Hütte mit 30 Kindern ein

Die angekündigten Unwetter am Mittwoch sind am Kreis Rottweil knapp vorbeigezogen. Hagel gab es nahe der A81. In der Nachbarschaft allerdings krachte es richtig. Und ganz vorübergezogen sind die Gewitter wohl noch nicht.