Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor extremer Hitze am Mittwoch im Landkreis Calw, dieselbe Warnung gibt es unter anderem für den Enzkreis und den Kreis Freudenstadt. Der DWD rechnet im südwestlichen Teil Baden-Württembergs mit besonders hohen Temperaturen.

Wetterdienst warnt auch via App

Am Mittwoch, von 11 bis 19 Uhr, werde eine „extreme Hitzebelastung bis zu einer Höhe von 400 Metern erwartet“, heißt es in der Warnmeldung für den Kreis Calw, die am Dienstagvormittag auch über die Warnapp NINA verschickt wurde. Und weiter: „Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“ Das sind laut DWD die drei Grundregeln, die man unbedingt einhalten sollte. Auch am Dienstag: Bereits dann könnten die hohen Temperaturen gerade für ältere Kreisbewohner und pflegebedürftige Menschen zur extremen Belastung werden.

Der Deutsche Wetterdienst arbeitet nach eigenen Angaben mit zwei Warnstufen in Sachen Hitze. Von einer „starken Wärmebelastung“ wird gewarnt, wenn unter anderem die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von etwa 32 Grad Celsius überschreite. Das soll im Kreis Calw am Dienstag der Fall sein.

„Überschreitet die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38 Grad Celsius, so wird vor einer ,extremen Wärmebelastung’ gewarnt“, erklärt der DWD – wie am Mittwoch für den Nordschwarzwald erwartet.