Der Ortenaukreis gehört zu den heißesten Orten in ganz Deutschland.

Der deutsche Wetterdienst veröffentlicht regelmäßig Hitzekarten, die zeigen, welche Landkreise besonders von Hitze betroffen sind. Am heutigen Montag gilt sowohl im Ortenaukreis als auch im Landkreis Emmendingen und Freiburg eine extreme Hitzewarnung, informiert der deutsche Wetterdienst.

Die Stufe sei erst erreicht, wenn die gefühlte Temperatur mehr als 38 Grad Celsius betrage. Damit sei die Umgebungstemperatur gemeint, die vom Menschen wahrgenommen wird. Sie hänge vom subjektiven Wärme- oder Kälteempfinden oder von objektiven Wetterbedingungen wie Wind, Sonne oder Luftfeuchtigkeit ab, heißt es.

Die Temperaturen bleiben den Angaben zufolge in den nächsten Tagen hoch: Am Dienstag werden bis zu 35, am Mittwoch gar bis zu 36 Grad erwartet.

Die Handlungsempfehlungen des deutschen Wetterdienstes lauten wie folgt:

1. Meiden Sie die Hitze!

2. Gehen Sie nicht in der heißesten Zeit (nachmittags) nach draußen!

3. Unterlassen Sie große Anstrengungen!

4. Halten Sie Ihren Körper kühl und achten Sie auf ausreichende Flüssigkeits-und Elektrolytzufuhr!

5. Verzichten Sie auf Alkohol und bevorzugen Sie leichtes Essen!