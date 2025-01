Deutscher Rüstungskonzern: Verletzte bei Explosion in Rheinmetall-Fabrik in Spanien

Verletzte bei Explosion in Rheinmetall-Fabrik in Spanien

Die Rheinmetall-Tochter Expal ist einer der größten Munitionshersteller Europas. Eine Explosion in einer Fabrik des Unternehmens in Spanien hinterließ Verletzte und löste auch einen Waldbrand aus.









Murcia - Bei einer Explosion in einer Munitionsfabrik einer Rheinmetall-Tochter im Südosten Spaniens sind sechs Menschen verletzt worden. Der Vorfall habe sich in einem Munitionslager von Rheinmetall Expal Munitions in Javalí Viejo in der Region Murcia ereignet, teilte der spanische Notdienst mit. Eines der Opfer sei schwer verletzt. Eine Mitteilung des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Die Ursache der Explosion war vorerst unklar.