Deutscher Meister im Skilanglauf: Josef Ilgner Brigach läuft ganz vorne mit

Einmal mehr hat sich Josef Ilgner aus Brigach in seiner Altersklasse den Titel Deutscher Meister gesichert. Über zehn Kilometern in der freien Technik setzte er sich auf Langlaufski durch. Nun hofft er auf erfolgreiche Wettkämpfe bei den Weltmeisterschaften.

Josef Ilgner aus Brigach ist auch im Alter von 76 Jahren noch höchst sportlich unterwegs – wie fit er ist, stellte Ilgner nun bei den Deutschen Meisterschaften im Skilanglauf unter Beweis. Über die Distanz von zehn Kilometern in der freien Technik setzte er sich in seiner Altersklasse durch – und landete mit einigem Abstand auf Platz eins.

Zwar begann Ilgner erst im Erwachsenenalter mit dem Skilanglauf. Trotzdem ist der Titel als Deutscher Meister längst nicht Ilgners erster großer sportlicher Erfolg – bereits seit Jahren fährt der Langläufer immer wieder Erfolge auf nationaler und internationaler Bühne ein. Und das nächste Ziel hat der 76-Jährige, der für den Skiverein St. Georgen an den Start geht, bereits fest im Blick.

Lesen Sie auch

Noch immer zufrieden blickt Ilgner im Gespräch mit unserer Redaktion auf seinen Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften der Masters im bayerischen Finsterau zurück. Unter dem Begriff Masters sind die Wettkämpfe, bei denen ausschließlich über 30-Jährige an den Start gehen, zusammengefasst. „Ich bin aber schon etwas älter“, meint Ilgner mit einem Lachen.

Unsere Empfehlung für Sie St. Georgen Erneut Deutscher Meister geworden Skilanglauf: Josef Ilgner ist auch mit 70 Jahren sportlich sehr aktiv / Blick richtet sich auf Weltmeisterschaft

Der Brigacher trat in der Altersklasse Herren 76 an, in welcher er sich mit einer Zeit von knapp 31 Minuten und 15 Sekunden über die zehn Kilometer deutlich gegen seinen einzigen Kontrahenten durchsetzte. Etwas mehr als acht Minuten und 22 Sekunden Vorsprung hatte der Brigacher. Er freut sich, dass beim Rennen alles nach Plan lief. Wobei der 76-Jährige sich ganz cool gibt: „Viel mehr als Deutscher Meister kann man ja nicht werden“, sagt Ilgner. „Wenn man da nicht zufrieden ist, dann weiß ich auch nicht.“

Für Ilgner waren die Deutschen Meisterschaften aber nicht nur ein toller Erfolg – der Wettkampf diente vor allem der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften der Masters, an denen Ilgner ebenfalls teilnehmen möchte. Die Wettkämpfe starten am kommenden Wochenende und finden zwischen Sonntag, 9., und Sonntag, 16. März, in Klosters in der Schweiz statt. Insgesamt rechnen die Veranstalter nach eigenen Angaben mit rund 1000 Athleten aus 25 Nationen, die sich in verschiedenen Rennen messen werden. Einer von ihnen wird Ilgner sein.

Der 76-Jährige hat sich für die Wettkampfwoche ein straffes Programm vorgenommen, wie er erzählt. In insgesamt vier Wettkämpfen wird der Brigacher antreten: Ilgner plant, über die Distanzen fünf, zehn und 15 Kilometer in der freien Technik zu starten. Zudem wird er Teil der deutschen Staffel sein, berichtet der Brigacher im Gespräch.

„Das wird eine anstrengende Woche“, sagt Ilgner angesichts der vier Rennen. „Aber so wollte ich es haben.“ Und noch etwas möchte der Brigacher: Nach dem Titel bei den Deutschen Meisterschaften hofft er nun auch in Klosters auf internationaler Bühne auf einen Erfolg.