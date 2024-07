1 Leverkusens Meistermacher Xabi Alonso strahlt mit der Schale. Von den hervorragenden Bedingungen im Öschberghof hat der Spanier schon länger gehört. Foto: Marius Becker/dpa

Der Top-Bundesligist wird in Aasen öffentlich ab Montag trainieren. Ein Testspiel ist in der Region allerdings nicht geplant.









Europameister Spanien ist abgereist, der berühmte rote Stier ist inzwischen in Madrid angekommen – und am Sonntag kommt der Deutsche Meister Bayer Leverkusen erstmals in den Öschberghof.