1 An diesem Dienstag sind 300 bis 400 Tüten der Nagolder Bäckerei Seeger mit einem Bild von Chris Führich versehen. Foto: Bäckerei Seeger/Lucas Sautter

Chris Führich vom VfB Stuttgart ist in den EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Verkündet hat das die Bäckerei Seeger in Nagold. Eingeweiht war nur ein kleiner Kreis von Mitarbeitern.









Die DFB-Kampagne zur Bekanntgabe des EM-Kaders ist in vollem Gange: Immer wieder werden weitere von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Spieler bekannt gegeben – über die unterschiedlichsten Kanäle durch die unterschiedlichsten Personen. Jetzt ist auch der erste VfB-Spieler verkündet worden: Chris Führich wird bei der Fußball-Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Die Botschaft fand ihren Ursprung in der Bäckerei Seeger in Nagold zwischen Heckengäu und Schwarzwald.