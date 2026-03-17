Deutscher in der Serie A: Der Fels in der Brandung am Comer See

Como 1907 ist eines der größten Überraschungsteams Europas und aktuell sogar auf Champions-League-Kurs. Mittendrin: Der Ex-Stuttgarter und -Freiburger Marc Oliver Kempf.
Das Stadio Giuseppe Sinigaglia ist die vielleicht schönste Spielstätte der europäischen Top-5-Ligen. Es ist zumindest die beschaulichste. Gerade einmal 12.000 Zuschauer passen in das Wohnzimmer des italienischen Erstligisten Como 1907. Am Ufer des Comer Sees und am Fuße der Alpen können sich Besucher dieser Tage nicht nur an dem idyllischen Ausblick erfreuen – sondern auch an richtig gutem Fußball.