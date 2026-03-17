Deutscher in der Serie A: Der Fels in der Brandung am Comer See

Das Stadio Giuseppe Sinigaglia ist die vielleicht schönste Spielstätte der europäischen Top-5-Ligen. Es ist zumindest die beschaulichste. Gerade einmal 12.000 Zuschauer passen in das Wohnzimmer des italienischen Erstligisten Como 1907. Am Ufer des Comer Sees und am Fuße der Alpen können sich Besucher dieser Tage nicht nur an dem idyllischen Ausblick erfreuen – sondern auch an richtig gutem Fußball.

https://www.instagram.com/p/C78A9EnyfK4/ Auch wenn man zwischen 2018 und 2024 den Durchmarsch von der vierten italienischen Liga zurück in die Serie A schaffte, ist die Geschichte von Como kein Märchen. Es war vor allem die Übernahme indonesischer Investoren im Jahr 2020, die dem Verein eine Wiederauferstehung aus dem Sumpf der Bedeutungslosigkeit ermöglicht hatte. Aktuell beträgt der Marktwert des Kaders 313 Millionen Euro – immerhin Platz 41 weltweit. Ein großer Anteil dieses Werts ist jedoch selbst erschaffen: durch cleveres Scouting und die Entwicklung junger Spieler. So zum Beispiel bei Supertalent Nico Paz, den man im Sommer 2024 für gerade einmal sechs Millionen Euro aus der zweiten Mannschaft von Real Madrid holte – und dessen Marktwert inzwischen das Zehnfache beträgt.

Großer Anteil am Höhenflug

Für drei der insgesamt 313 Millionen Euro ist Marc Oliver Kempf verantwortlich. Auf den ersten Blick kein sonderlich großer Anteil. Doch der 31-jährige Deutsche ist aus der Mannschaft von Cheftrainer Cesc Fàbregas längst nicht mehr wegzudenken. Kempf ist in der Innenverteidigung fast immer gesetzt und erzielte in 26 Ligaspielen sogar schon vier Tore. Er hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass sich Como in der zweiten Saison nach dem Aufstieg in die Serie A auf bestem Wege in die Champions League befindet. Nach dem Sieg über die AS Rom am Wochenende – dem vierten in Folge – ist man hinter den beiden Mailänder Clubs und dem SSC Neapel aktuell Tabellenvierter. Auch im Halbfinale der Coppa Italia hat man nach einem 0:0 im Hinspiel gegen Inter Mailand noch alle Chancen.

Nur Barca, PSG und Bayern mit mehr Ballbesitz

Kempf ist ein integraler Bestandteil dieses beachtlichen Erfolgs. Nicht nur mit der enormen Torgefahr, sondern auch mit seinen Qualitäten im Aufbauspiel, passt er perfekt ins System von Fàbregas. Como will zu jeder Zeit ansehnlichen Fußball spielen. Sie pressen hoch, spielen schnell und lieben es, das Spielgerät in den eigenen Reihen laufenzulassen. Die durchschnittliche Ballbesitzquote von 61,4 Prozent können in den europäischen Top-5-Ligen nur der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und der Bayern München überbieten.

230 Einsätze in der 1. und 2. Bundesliga

Kempfs Leistungen bei Como als einen Durchbruch zu bezeichnen, würde zu weit führen. Schließlich lief er in Diensten des VfB Stuttgart, des SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC Berlin insgesamt 230-mal in der 1. und 2. Bundesliga auf. 2014 wurde er U19- und 2017 U21-Europameister. Dennoch scheint Fàbregas den Innenverteidiger nochmals auf ein neues Level gehoben zu haben. Unter den Fittichen des spanischen Welt- und Europameisters erlebt Marc Oliver Kempf auch im Alter von 31 Jahren noch einen zweiten Frühling. Wenn es am Ufer des Comer Sees so weitergeht, könnte schon bald der nächste Schritt folgen: das Debüt in der Champions League.