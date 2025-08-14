Deutscher festgenommen: Deutscher in Palma wegen sexueller Belästigung festgenommen

Eine deutsche Touristin schreckt nachts in ihrem Hotel auf Mallorca aus dem Schlaf auf. Neben ihr auf dem Bett sitzt ein Wildfremder. Was der Mann dann tut, könnte ihm noch viel Ärger einbringen.

Palma - Ein deutscher Urlauber ist in Palma auf Mallorca festgenommen worden, nachdem er in ein Hotelzimmer eingebrochen und dort eine schlafende Touristin am Bein angefasst haben soll. Der 23-Jährige sei in der Nacht zu Montag in das Zimmer in einem Hotel an der Playa de Palma eingedrungen und habe begonnen, das Bein der Frau zu tätscheln, bestätigte die Polizei einen Bericht der Zeitung "Diario de Mallorca". Die Deutsche schreckte entsetzt hoch, als sie die Berührung bemerkte und den Unbekannten neben sich auf dem Bett sitzen sah.

Ihr Partner sei ebenfalls aufgewacht und habe den Eindringling kurzerhand vor die Tür gesetzt. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es dabei nicht gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Der junge Deutsche sei dann in sein eigenes Zimmer direkt neben dem des Pärchens verschwunden. Er sei vermutlich über den gemeinsamen Balkon in das Nachbarzimmer eingedrungen.

Mann widerstandslos festgenommen

Die Frau und der Mann informierten die Rezeption, die die Polizei alarmierte. Beamte nahmen den Deutschen fest. Er habe keinen Widerstand geleistet und vorgegeben, sich an nichts erinnern zu können. Die Vermutung, dass er zu tief ins Glas geschaut oder andere Drogen genommen haben könnte, wies die Polizei zurück. "Ich habe keine Kenntnis davon, dass der Mann betrunken war oder unter Drogen stand", sagte der Polizeisprecher. "Ein eigenartiger Fall", fügte er hinzu.

Der Deutsche wird nun einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Im Falle einer sexuellen Aggression droht eine Gefängnisstrafe, die aber wohl zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.