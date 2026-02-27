Deutscher Clásico: Bayern wohl ohne Neuer gegen den BVB

Ist das die letzte Klassiker-Chance für Manuel Neuer? Dem Bayern-Kapitän geht es nach seinem Faserriss besser. Trainer Vincent Kompany sagt, warum es im deutschen Clásico um mehr als drei Punkte geht.
München - Der FC Bayern München wird den deutschen Clásico wohl ohne Kapitän Manuel Neuer bestreiten. Zwar sehe es beim Torhüter nach auskurierter Verletzung "gut aus", sagte Trainer Vincent Kompany. Eine Einsatzmöglichkeit für den Samstag (18.30 Uhr/Sky) wolle er mit dem Routinier noch einmal gemeinsam erörtern. Aber vielleicht reiche es eher nicht, sagte Kompany.