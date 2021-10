1 Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit hat der Deutsche Alpenverein Ebingen diese Mitglieder geehrt. Das Bild zeigt sie mit dem Vereinsvorsitzenden Eugen Schöller. Quelle: Unbekannt

Albstadt-Ebingen/-Onstmettingen. Andere Vereine schrumpfen – die Sektion Ebingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) verbuchte dagegen im Coronajahr 2020 einen Mitgliederzuwachs: 3378 standen am 31. Dezember auf der Liste, 18 mehr als Ende 2019. Allerdings musste Eugen Schöller, der vor Jahresfrist gewählte Vereinschef, bei der Hauptversammlung von Albstadts größtem Verein – pandemiebedingt fand sie erneut in der Festhalle Onstmettingen statt – einräumen, dass die Kurve damit abgeflacht sei; in den Vorjahren waren die Zuwächse größer. Der Trend habe sich allerdings schon wieder erholt; derzeit stünden 3480 Mitglieder zu Buche.

Geboten bekamen diese in jüngster Zeit eher wenig; ein Großteil der geplanten Veranstaltungen fiel aus. Schöller stellte fest, dass Pandemie und Lockdown nicht nur die Aktivitäten des vergangenen, sondern auch des laufenden Vereinsjahres beeinträchtigt hätten – erst allmählich ließen Lockerungen wieder Veranstaltungen zu. Sein Appell war unmissverständlich: "Lassen Sie sich impfen!"

Finanziell, so Schöller, sei der DAV "mit einem blauen Auge davongekommen". Vom Programm könne man das nicht sagen. Keine Gruppen sei verschont geblieben; am schlimmsten habe es jedoch die Jugend- und Familien-Klettergruppe getroffen, die im Innenbereich aktiv sei. Auch das Ebinger Haus im Donautal sei bis vor kurzem geschlossen gewesen. Von 45 angesetzten Touren konnten nur 20 über die Bühne gehen; bei Kursen und Ausbildungen lief so gut wie nicht: Acht Kletterkurse mit 60 Personen fanden statt, mehr nicht. Die Folge sei ein Aus- und Fortbildungsstau, "der uns noch lange beschäftigen wird".

Im Jugendbereich haben zwei von drei Gruppen die Arbeit wieder aufgenommen. Der Wegfall der Kletterhalle Balingen hat einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand beschert; statt drei werden jetzt viereinhalb Stunden für den Betrieb benötigt. Klettern kann man derzeit nur in der Boulderbox in Pfeffingen; die Zahl der Teilnehmer ist um ein Drittel geschrumpft.

Viele Unternehmungen hatte die Bergsteigergruppe Balingen geplant, nur sechs Wanderungen und vier Radtouren konnten stattfinden. Die Konditionsgymnastik fiel fast komplett aus; die Familiengruppe musste sich mit einer Radtour, die "Reifen Bergler" mit acht Veranstaltungen und die Seniorengruppe mit einer Wanderung begnügen.

Alljährlich kann sich bei der Hauptversammlung eine Gruppe ausführlich vorzustellen; diesmal war es der Naturschutz. Referent Dominique Gasser sprach das Thema Wildcamping und seine Folgen an: Müll, Lärm, Fäkalien. Schatzmeister Horst Linning vermeldete weniger Ausgaben und ein Kassenplus; der Haushaltsplan für das laufende Jahr wurde einstimmig angenommen. Die Grüße der Onstmettinger Ortsverwaltung überbrachte Ortsvorsteher Siegfried Schott.

Es folgten die Wahlen des Vorstands. Anstelle des verstorbenen Willi Steimle wurde Egon Viesel in den Ehrenrat gewählt. Die Kasse prüfen Rolf-Dieter Maier und Martina Bitzer.

84 Jubilare hat der DAV bei seiner Hauptversammlung geehrt. Seit 70 Jahren ist Wilhelm Friedrich Maute Mitglied der Sektion. Für 60 Jahre Vereinstreue wurden Josef Axmann, Anita Baldauf, Willi Beilharz, Heinz Conzelmann, Georg Fischer, Wolfgang Groz, Dieter Holzwarth-Spescha, Siegrun Lottermoser, Peter Pfister, Dora Schmitt, August Strelau und Heide Wagner ausgezeichnet.

Seit 50 Jahren gehören Christel Amann, Michael Beck, Rainer Dauner, Karl-Heinz Fischer, Johannes Göbel, Renate Gommel, Karl-Herwarth Kieser, Doris Knittel, Karin Knittel, Roland Knittel, Doris Legant, Heinz Liebke, Jürgen Roth und Rolf Schempp dem Verein an.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Karl-Peter Bausch, Hans-Dieter Conzelmann, Martin Fien, Peter Gnirrs, Christa-Annette Gotschling, Helmut Franz Hahn, Waltraud Jansen, Wolfgang Jenter, Wilhelm Kern, Hans-Joachim Kleiner, Karl-Willy Maier, Michael Maier, Michael Mattes, Kurt Neher, Priska Pfister, Herbert Pfister, Matthias Rapp, Christa Renz, Silvia-Maria Ritter-Maier, Karin und Wolfgang Roegelein, Kurt Schaudt, Hans-Jürgen Spiegel, Harald Staiger, Andreas Thiel, Lothar und Sabine Wörner ausgezeichnet.

Seit 25 Jahren sind Michael Ast, Roland Bäder, Andreas Beck, Clemens Bertsch, Mirko Bombach, Zora Bombach, Ursula Denz, Wilhelm Denz, Christel Dombrowski-Bäder, Kathrin Ermann, Emanuel Ermann, Marcus Flumm, Ute Hechler, Martin Kästle, Klaus Kästle, Martina Messner, Heike Mey, Birgit Müller, Reinhard Müller, Mauno Muurman, Gisela Roth, Jürgen Rothenberger, Simon Rothenberger, Helene Schlagenhauf, Florian Schreyeck, Annelie Schreyeck, Wilhelm Schreyeck, Stephanie Schreyeck, Markus Staiger und Christian Staiger Mitglieder der Sektion Ebingen des Deutschen Alpenvereins.