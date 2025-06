Deutschen Turnfest Leipzig: TGA-Athlet holt den Sieg

Die TGA Rottweil nahm mit großem Engagement und viel Freude am Deutschen Turnfest in Leipzig teil.

Insgesamt 38 Sportlerinnen und Sportler des TGA Rottweil gingen an den Start und zeigten in einem breitgefächerten Wettkampfprogramm ihr Können.

Unterstützt wurden sie dabei von zwei Kampfrichtern und vier Kampfrichterinnen im Bereich Turnen, die für einen reibungslosen Ablauf der Wettbewerbe sorgten.

Die Athleten der TGA Rottweil bewältigten Wahlwettkämpfe im Fachwettkampf Gerätturnen bei dem drei Geräte geturnt werden mussten, im Fachwettkampf Leichtathletik (drei Disziplinen), sowie in Mischwettkämpfen, bei denen jeweils drei Disziplinen aus den Bereichen Schwimmen, Gerätturnen, Leichtathletik, Seilspringen und Minitrampolin kombiniert werden konnten.

Darüber hinaus nahmen einige Turner am anspruchsvollen Pokalwettkampf Kür teil. Zwei Wettkämpfer absolvierten die Deutschen Meisterschaften im Schleuderball.

Am erfolgreichsten war Emil Armleder, der sich im Leichtathletik Fachwettkampf den Turnfest-Sieg sichern konnte. Ebenfalls belegte Emil bei den Deutschen Meisterschaften im Schleuderball den vierten Platz. Rabea Stehle erreichte ebenfalls im Schleuderball Rang 12.

Weitere Top Ten Plätze gingen durch hervorragende Leistungen im Fachwettkampf Gerätturnen in den jeweiligen Altersklassen an Iris Holzner (Platz 5),Franziska Blust (Platz 6) und Margret Hirt (Platz 10). Im Mix Wettkampf gab es weitere hervorragende Platzierungen: Moritz Hugger (Platz 3) , Benjamin Haller (Platz 4), Luisa Bantle (Platz 7) und Rabea Stehle (Platz 10)

Neben den sportlichen Herausforderungen kamen auch kulturelle Erlebnisse nicht zu kurz: Die Teilnehmer besuchten das beeindruckende Völkerschlachtdenkmal und genossen eine entspannte Bootsfahrt auf den malerischen Kanälen Leipzigs. Ein besonderes Highlight war der Besuch der Gerätefinals der Europameisterschaften bei denen die deutschen Titel besonders gefeiert wurden. Auch die Stadiongala in der Red Bull Arena sorgte für Begeisterung und eine mitreißende Atmosphäre.

Die Abende verbrachten die Mitglieder der TGA Rottweil meist in den Schulen, in denen sie übernachteten. Dort wurde bis in die Nacht gefeiert und der Zusammenhalt der Gruppe weiter gestärkt – ein Erlebnis, das allen lange in Erinnerung bleiben wird.

Das Deutsche Turnfest 2025 in Leipzig bot der TGA Rottweil eine großartige Gelegenheit, sportliche Höchstleistungen mit gemeinschaftlichen Erlebnissen zu verbinden und als Team weiter zusammenzuwachsen. Schon heute freuen sich die TGA-ler auf das nächste Landesturnfest, das im Mai 2026 in Konstanz stattfindet.

Alle weiteren Ergebnisse der TGA Rottweil beim Deutschen Turnfest: Pokalwettkämpfe Kür: Luisa Elith 73. , Adelina Grepi 369. , Finn Holzner 53., Lionel Kurz 137.

Fachwettkampf Geräteturnen: Naemi Banholzer209., Leona Bauer 401. Judith Hirt 14., Tessa Holzner 157.,

Mischwettkampf: Celine Auer 69, Marilyn Auer 116., Emma Barth 94., Emilia Braun 50., Antonia Ellinger 18., Melina Fuchs 23., Hanna Grimm 112., Lilli Häberlein 38., Marie Bühler 12., Lena Irion 274., Angelina Jost 50. , Julia Koch 15., Anne Metzger 111., Alena Müller 179., Pia Wenzler 77.