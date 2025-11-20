Deutsche Wirtschaft: Bundesbank sieht zarte Erholung nach Konjunkturflaute

Die Bundesbank sieht erste Lichtblicke für die deutsche Wirtschaft. Doch steigende Preise könnten Verbrauchern weiterhin zu schaffen machen und den Konsum als wichtige Stütze der Konjunktur bremsen.
Frankfurt/Main - Die Bundesbank sieht Anzeichen für ein Ende der Konjunkturflaute in Deutschland: "Im vierten Quartal könnte sich die Wirtschaftsleistung wieder leicht erhöhen", schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht November. Im Frühjahr war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) geschrumpft, das dritte Quartal 2025 brachte Stagnation.