Deutsche Wetterdienst: Gibt es eine Rückkehr des Winterwetters?

1 Die kommenden Tage werden eher unbeständig in Deutschland. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Kommt der Winter noch mal zurück in Deutschland? Die kommenden Tage wohl eher nicht. Das sagen die Experten des Deutschen Wetterdienstes zu den Aussichten.









Das Wetter in Deutschland wird in den kommenden Tagen wechselhaft, aber mild. Auf den Bergen und an den Küsten sei mit Sturmböen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mit. Nur im äußersten Süden Deutschlands könnten sich die Menschen auf freundliches und trockenes Wetter einstellen, prognostizierte DWD-Meteorologe Robert Hausen.