Deutsche Post AG: Post in der Kritik: Nach Personalabbau auf Personalsuche

Die Deutsche Post AG verärgert Verbraucher und Gewerkschaften. 8000 Stellen wurden erst im März gestrichen – jetzt werden „händeringend“ schon wieder neue Kräfte gesucht.

So ein E-Mail-Service, der Briefsendungen ankündigt, liefert hilfreiche Erkenntnisse: Etwa wenn ein Schreiben naht, tatsächlich aber erst einige Tage später im Briefkasten landet. Dann fällt sofort auf, dass es bei der Zustellung durch die Deutsche Post AG mal wieder hapert. Diese Erfahrung machen täglich viele Adressaten. Mitunter findet sich irgendwann ein ganzer Schwung von Sendungen im Postkasten.

Warum gibt es so viele Beschwerden? Immer mehr Menschen beschweren sich: So hat die Bundesnetzagentur im vorigen Jahr insgesamt 44 406 Beschwerden zu Postdienstleistungen registriert. Im ersten Halbjahr 2025 waren es 22 891. Davon betrafen die Deutsche Post AG 89 Prozent und die Wettbewerber elf Prozent. Aus dem Briefbereich betrafen 96 Prozent die Deutsche Post AG, vier Prozent die Wettbewerber. Aus dem Paketbereich galten drei von vier Beschwerden der Deutschen Post.

Auch aus Sicht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist die Post „unzuverlässiger geworden – es dauert länger“, so der Abteilungsleiter Oliver Buttler.

„Wir müssen unsere historische Transformation noch besser erklären“, bekennt ein Postsprecher. „Briefe und Pakete werden zuverlässig zugestellt.“ Die Post AG sei sehr leistungsfähig. „Hier und da wackelt es mal“, bekennt er. „Es ist ärgerlich, wenn die Post in Einzelfällen mal ein paar Tage nicht kommt, aber das sind keine systemischen Probleme“.

Das seit 1. Januar geltende neue Postgesetz hat dem Konzern etwas Luft verschafft, weil es längere Brieflaufzeiten vorsieht. Dennoch werde gewöhnlich am übernächsten Werktag zugestellt, versichert der Post-Sprecher. Dies sei zügiger als die gesetzliche Mindestvorgabe. Wegen der längeren Laufzeit erreichten mehr Sendungen die Haushalte gebündelt.

Die Änderungen seien auch noch nicht allen Kunden bekannt. „Wir schließen nicht aus, dass dieser Sachverhalt zu mehr Beschwerden bei der Bundesnetzagentur geführt hat.“ Im Verhältnis zu den 12,2 Milliarden Briefen und 1,8 Milliarden Paketen, die die Post AG pro Jahr transportiere, sei die Zahl der Beschwerden jedenfalls „weiterhin sehr gering“. Auf eine Million Sendungen kämen etwa drei Beschwerden.

Was sind die Gründe der Beschwerden? Ein Hauptgrund für Beschwerden ist die „dramatische“ Zustellersituation, meinen die Gewerkschaften. Erst Anfang März hat das Management den Abbau von 8000 Stellen bundesweit verkündet – mittlerweile ist er schon vollzogen. Dies hänge mit der hohen Quote von befristeten Arbeitsverträgen zusammen, die das Unternehmen relativ leicht auslaufen lassen könne – während für die unbefristeten Stellen bis Ende März 2027 ein tarifvertraglicher Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen gelte, sagt der Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Andreas Henze. Zuvor hatte die Deutsche Post AG noch etwa 170 000 Beschäftigte, davon rund 25 000 im Südwesten, wo seit März ungefähr 1000 Jobs weggefallen sind.

Das Kuriose daran: Derzeit werden „händeringend“ schon wieder neue Leute gesucht, sagt Henze – einerseits im Hinblick auf den sogenannten „Starkverkehr“ von der „Black Week“ bis nach dem Weihnachtsgeschäft, andererseits „weil die Sendungsmengenprognosen, die sie erstellt haben, so nicht eingetroffen sind“. Gerade erst hätten ihm Betriebsräte aus Stuttgart wieder von zahlreichen Einstellungen berichtet. Ein Sprecher der Post AG bestätigte: „Mittlerweile haben wir wieder nachpersonalisiert, weil die Sendungsmengen wieder angezogen haben.“

„In der Personalpolitik fehlt es an Beständigkeit“, klagt Verdi-Mann Henze. Es sei es eine „enorme Verschleuderung von Ressourcen“, wenn ständig Leute eingestellt und eingearbeitet werden müssen, um dann wieder viele Kräfte gehen zu lassen. Verdi ermahne den Arbeitgeber immer wieder, die neuen Leute an sich binden und dafür zu sorgen, „dass sie gut reinkommen und nicht gleich wieder rückwärts rauslaufen“.

Von einer hohen Personalfluktuation berichtet auch Maik Brandenburger, Sprecher der kleineren Gewerkschaft DPVKOM: Im vorigen Jahr hätten monatlich im Schnitt 2000 Leute aus dem Bereich Zustellung von sich aus gekündigt – „weil sie schlichtweg nicht mehr können“ und der Ansicht seien, „dass sie es nicht bis zum Renteneintrittsalter schaffen“. Andere seien nur ein paar Wochen oder Monate im Unternehmen, weil sie der Ansicht seien, die Vorgaben nicht einhalten zu können. Zustellung sei „ein Knochenjob“, hinzu komme die psychische Belastung. „Wenn der Zusteller seinen Bezirk überhaupt nicht mehr fertig bekommt, sondern immer wieder abbrechen muss, dann macht das was mit ihm“, sagt der Gewerkschaftssprecher.

Auch die geänderten Arbeitszeiten spielten eine Rolle, „weil die Zufahrtszeiten, zu denen die Post angeliefert wird, in den Zustellstützpunkten nach hinten verlegt wurden“. Die Folgen sind regional sehr unterschiedlich. Mitunter tun sich erhebliche Engpässe gerade bei hohen Krankenständen oder in Urlaubsphasen auf. In der Region Karlsruhe soll in einigen Ortschaften über Wochen die Briefpost ausgeblieben sein.

Was bewirkt die Verbundzustellung? Hinzu kommt die verstärkte Umstellung auf Verbundzustellung – immer öfter müssen neben den Briefen auch die Pakete ausgetragen werden. Einstmals voneinander getrennt werden diese beiden Bereiche infolge sinkender Briefmengen und des wachsenden Paketvolumens zusammengeführt. „Reine Briefzusteller und reine Paketzusteller, das ist ein Auslaufmodell“, so Brandenburger.

Henze zufolge wird die Verbundausweitung in ländlichen Bereichen seit Jahren forciert. Jetzt werde in Großstädten wie Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe nachgezogen. Der Briefbereich werde aufgefüllt, was aus betrieblicher Sicht richtig sei. „Das bemängeln wir nicht“, sagt der Verdi-Experte.

Die Post AG betrachtet die Verbundzustellung, so der Sprecher, als „entscheidenden Faktor, den Umbruch unseres Netzes bei Post und Paket selbst zu stemmen, weil dieses Modell die Kosten in der Zustellung signifikant reduziert“. Die Abdeckung der Verbundzustellung beträgt 70 Prozent und soll bis 2030 auf 90 Prozent erhöht werden.

Wie wirkt sich die Eigentümerstruktur aus? Die Bundesrepublik hält über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Anteil von 16,8 Prozent an der Post AG – der US-amerikanische Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil unlängst auf 5,37 Prozent ausgebaut. Diese Kapitalgesellschaft sei stark auf Gewinne ausgerichtet, so Brandenburger – das verstärke den Verdacht, dass die Unternehmenspolitik an den Interessen der Großaktionäre ausgerichtet sei. „Darunter leiden dann wiederum die Beschäftigten, weil es nur funktioniert, indem der Arbeitsdruck weiter steigt.“