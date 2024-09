Deutsche Para-Meisterschaften: BSC Schömberg zeigt sich als guter Gastgeber

1 Mehr als 100 Para-Bogenschützen traten bei den deutschen Meisterschaften in Schömberg an. Foto: Kraushaar

Der BSC Schömberg richtet die deutsche Meisterschaft der Para-Bogenschützen aus – und zeichnet sich mit guter Organisation aus.









Die Paralympics in Paris zeigen es aktuell: Sportler mit Behinderungen, unabhängig ob angeboren oder durch äußere Einflüsse hervorgerufen, können Ziele erreichen, die von Bewegung, Therapie bis Motivation, neue Lebenskraft und Teilhabe an der Gesellschaft reicht. „Das gilt auch für den Bogensport, der in vielfacher Weise für Menschen mit Behinderung wie geschaffen ist und bei jedem Training oder Wettkampf eine besondere Herausforderung darstellt“, erklärte Matthias Meudt, leitender Kampfrichter bei der deutschen Para-Meisterschaft der Bogenschützen in Schömberg.