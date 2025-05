Deutsche Nationalmannschaft spielt gegen die ukrainische: Darum kicken in Hofstetten Bürgermeister gegeneinander

1 Die Ukrainer kickten die deutsche Nationalmannschaft bei der EM im vergangenen Jahr im Viertelfinale aus dem Turnier. Foto: privat

Hofstetten ist am 19. Juli Schauplatz eines außergewöhnlichen Fußball-Länderspiels: Die deutsche Nationalmannschaft der Bürgermeister tritt an diesem Tag gegen das ukrainische Team an. Die Partie hat einen sportlichen und humanitären Hintergrund.









Link kopiert



Bereits mehrfach hat Hofstetten seine Partnerstadt Trostjanez in der kriegsgebeutelten Ukraine humanitär mit Hilfslieferungen unterstützt. Oft schon fuhren Hofstetter persönlich an die Grenze, um beispielsweise Feuerwehrausrüstung, Fahrzeuge, Kleidung oder Kinderspielzeug zu übergeben. Aber auch sportlich traten die Kinzigtäler Gemeinde und die Ukraine schon in Verbindung: Bekanntermaßen spielt der Hofstetter Rathauschef Martin Aßmuth in der deutschen Nationalmannschaft der Bürgermeister. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr unterlag sein Team im Viertelfinale dem der Ukrainer.