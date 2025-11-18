Deutsche Nationalmannschaft: So äußert sich Bundestrainer Nagelsmann über Angelo Stiller

Obwohl er beim 6:0 gegen die Slowakei nicht dabei war, war er Thema: Der nicht nominierte Angelo Stiller. Nach dem Spiel äußerte sich Julian Nagelsmann erneut zu dem VfB-Star.
Sein Konterfei hing groß in der Leipziger Arena – und das, obwohl er gar nicht dabei war. Angelo Stiller war auch beim 6:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei und der damit verbundenen Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Amerika nur heimischer Beobachter vom Sofa aus. Dennoch war der Mittelfeldstratege des VfB Stuttgart auch am späten Montagabend noch einmal Thema.