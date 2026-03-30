Deutsche Nationalmannschaft: Schnellstart, „Freestyle“, Deniz Undav – das DFB-Team zeigt mehrere Gesichter

Deniz Undav schießt das deutsche Nationalteam zum Sieg gegen Ghana – und macht sich Hoffnungen, dass sich seine Rolle bis zur WM noch verändert.
Es lief schon die Schlussphase in diesem letzten Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Nominierung des WM-Kaders am 12. Mai. Und es sah so aus, als ob es ein eher enttäuschender Abend bleiben würde. Das Team von Julian Nagelsmann hatte gut begonnen, geführt, aber dann den Ausgleich gegen Ghana kassiert. Das 1:1 schien beschlossene Sache. Ehe die 52 723 Zuschauer genau jenen Moment bekamen, den sie sich gewünscht hatten.