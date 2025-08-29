Deutsche Nationalmannschaft: Julian Schuster über die Nicht-Nominierung von Noah Atubolu

Noah Atubolu, Torwart beim SC Freiburg, muss weiter auf seine erste Nominierung zur A-Nationalmannschaft warten. Sein Coach Julian Schuster sieht die Situation entspannt.

Für den deutschen Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist die Sache klar: „Noah Atubolu hat mich in den vergangenen zwölf Monaten am meisten überzeugt, er hat überragend gehalten, kam mit Freiburg in die Europa League, hatte in der vergangenen Saison zehn Zu-null-Spiele. Dazu hat er eine super U21-EM gespielt“, sagte er vor der Nominierung des Nationalmannschaftskaders für die anstehenden Länderspiele.

Doch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte andere Pläne, neben Oliver Baumann und Alexander Nübel nominierte er den Augsburger Finn Dahmen.

Für Atubolus Trainer beim SC Freiburg, Julian Schuster, absolut kein Problem. „Ich habe vollstes Vertrauen in unseren Bundestrainer“, sagte der 40-Jährige am Freitagmittag bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln.

Julian Schuster lobt seinen Stammkeeper

„Man kann so eine Nicht-Nominierung auch als etwas Positives, als eine Herausforderung sehen“, sagte er weiter und lobte seinen Stammtorwart. „Er hat sich die Situation erarbeitet, dass er zu Recht in dem Kreis ist, der nominiert werden kann“, so Schuster, der auch einen klaren Rat für Atubolu hat. Der 23-Jährige „seinen Weg konsequent weiter verfolgen“.

Alle anderen Dinge, die „man nicht in der eigenen Hand hat, werden kommen, wenn man es über einen gewissen Zeitraum konstant verdient hat“, so der Trainer des SC Freiburg am Freitag.