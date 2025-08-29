Deutsche Nationalmannschaft: Julian Schuster über die Nicht-Nominierung von Noah Atubolu

Noah Atubolu, Torwart beim SC Freiburg, muss weiter auf seine erste Nominierung zur A-Nationalmannschaft warten. Sein Coach Julian Schuster sieht die Situation entspannt.
Für den deutschen Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist die Sache klar: „Noah Atubolu hat mich in den vergangenen zwölf Monaten am meisten überzeugt, er hat überragend gehalten, kam mit Freiburg in die Europa League, hatte in der vergangenen Saison zehn Zu-null-Spiele. Dazu hat er eine super U21-EM gespielt“, sagte er vor der Nominierung des Nationalmannschaftskaders für die anstehenden Länderspiele.