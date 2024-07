Deutsche Meisterschaften: Rosina Schneider belohnt überragende Leistung mit einer Medaille

1 Rosina Schneider holte bei den deutschen Meisterschaften die Bronze-Medaille. Foto: Ralf Görlitz

Am Wochenende gab es bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig nicht nur die überragende Leistung von Rosina Schneider, sondern auch die große Ankündigung von Timo Benitz.









Sie ist und bleibt die Frau für Wimpernschlag-Entscheidungen - Rosina Schneider vom TV Sulz. Nachdem sie in diesem Winter die Deutsche Meisterschaft mit einem Hundertstel Vorsprung geholt hatte, sicherte sich die Wiesenstetterin am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig die Bronzemedaille. Mit 13,08 Sekunden, auch hier wieder mit nur einer Hundertstel Vorsprung auf die Viertplatzierte Lia Flotow vom LAV Rostock. „Ich bin mit meiner Medaille zufrieden, auch wenn ich wieder an einer Hürde strauchelte. Nächste Woche bei der U23-Deutschen Meisterschaften kann ich aber noch mal zeigen, dass ich es besser kann“, so Rosina Schneider.