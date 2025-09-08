Deutsche Meisterschaften in Bitz: Ein ganzer Ort im Hundefieber

Mit den Hochkarätern des deutschen Hundesports waren die Deutschen Meisterschaften und Jugendmeisterschaft im Turnierhundesport in Bitz besetzt.
Seit den Anfängen vor über 30 Jahren hat sich der Turnierhundesport (THS) zu einer festen Größe im Angebot vieler Hundesportvereine entwickelt. Wer will, kann sich dabei mit anderen Sportlern auf unterschiedlichsten Ebenen bis hin zur Deutschen Meisterschaft messen. Am Wochenende traf sich die Elite hochkarätiger Sportlerinnen und Sportler mit ihren Hunden aus ganz Deutschland in Bitz.