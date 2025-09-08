Deutsche Meisterschaften in Bitz: Ein ganzer Ort im Hundefieber

Seit den Anfängen vor über 30 Jahren hat sich der Turnierhundesport (THS) zu einer festen Größe im Angebot vieler Hundesportvereine entwickelt. Wer will, kann sich dabei mit anderen Sportlern auf unterschiedlichsten Ebenen bis hin zur Deutschen Meisterschaft messen. Am Wochenende traf sich die Elite hochkarätiger Sportlerinnen und Sportler mit ihren Hunden aus ganz Deutschland in Bitz.

Ein enormer Kraftakt für den Verein Ausrichter der Dhv-Deutschen Meisterschaft und Jugendmeisterschaft des Turnierhundesportes war der Verein der Hundefreunde Bitz. Für den Verein mit seinen 30 aktiven Mitgliedern war es wieder ein enormer Kraftakt, der erneut mit Bravour gemeistert wurde. Wie schon im Frühjahr 2024 bei den südwestdeutschen Meisterschaften des Südwestdeutschen Hundeverbandes im CaniCross, erwies sich die kleine Gemeinde als perfekter Gastgeber. Und wegen der vielen positiven Rückmeldungen war nun der Deutsche Hundesportverein mit der Bitte um die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft an den Bitzer Verein herangetreten.

Die Hundesportler und ihre Vierbeiner zeigten auf der Auchte in Bitz zwei Tage, was sie können. Foto: Ulrike Zimmermann

Aber nur der Zusammenhalt der verschiedenen Bitzer Vereine macht es möglich, ein solches, dreitägiges Event zu stemmen. Und so krempelten an diesem Wochenende viele ehrenamtlichen Helfer wieder die Ärmel hoch und schafften mit. Ein ganz besonderes Lob zollte der VdH Bitz der Gemeinde und der Schirmherrin der Veranstaltung, Bürgermeisterin Raphaela Gonser für ihre Unterstützung.

Am Start waren 360 Teilnehmer

Die rund 360 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bereits am Freitag zur Startnummernausgabe angereist. Kein Weg war ihnen zu weit und selbst neun Stunden Fahrt von Rostock nach Bitz wurden für das große sportliche Event in Kauf genommen. Sie alle wussten: Mehr Spaßfaktor kann es neben aller Disziplin kaum bei einer Deutschen Meisterschaft geben. Diesmal reichten die vom Bauhof präparierten Campingplätze auf dem Festgelände auf der Auchte nicht aus, aber letztlich fand jeder einen Platz auf einem der umliegenden Campingplätze in der Region oder in Hotels und Ferienwohnungen.

In Bitz wurde der Hundesport erneut zu einer runde Sache. Foto: Ulrike Zimmermann

Ab 5.30 Uhr wurde Frühstück im Sportheim angeboten und danach steppte der Bär, denn schon ab 7 Uhr starteten die Wettkämpfe mit dem Geländelauf über 5000 Meter. Höhepunkt und Abschluss am Samstag waren die Vorläufe zum Combinations-Speed-Cup (CSC). Das Traumwetter lockte viele Zuschauer auf das Festgelände, die sich das gekonnte Zusammenspiel zwischen Hund und Herrchen oder Frauchen anschauten.

Staffelläufe und Slalomtouren

Wenn ein CSC aufgebaut wird, gibt es richtige Wettkampfstimmung. Dabei sind drei Hundeführer mit ihren Hunden am Start. Jeder Hundeführer steht mit seinem Hund an der ihm zugewiesenen Startposition. Hier geht es um Tempo, Gehorsam und Sozialverträglichkeit der Hunde. Gespickt mit Hindernissen, Slalomtouren und Wendestangen darf jeder Hundeführer mit seinem Hund erst loslaufen, wenn der vorherige Läufer sein Ziel erreicht hat – vergleichbar mit Staffelläufen, jedoch ohne Staffelübergabe.

Dabei hat jeder Hund einen Chip mit seiner Starternummer. Der Abend klang für die Sportler und Zuschauer im Sportheim bei Barbetrieb aus. Am Sonntag fiel die Entscheidung. Höchste Spannung war am Nachmittag bei den CSC-Finalläufen geboten. Mit der anschließenden Siegerehrung ging das ereignisreiche Sportwochenende zu Ende und Bitz mit seinen 3800 Einwohnern hatte wieder einmal bewiesen, welche Kraft die Gemeinschaft mit einem lebendigen Netzwerk entfalten kann.