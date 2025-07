Der TSV Calw gewinnt das kleine Finale der deutschen Meisterschaft in Dresden gegen den TV Segnitz.

Gold und Silber waren nach der 0:3-Niederlage im Halbfinale gegen den Ahlhorner SV nicht mehr greifbar, aber der Kampf um die Bronze-Medaille wartete noch auf die Faustballerinnen des TSV Calw beim Finale der deutschen Meisterschaft in Dresden. Und die ließ sich das Team von Trainerin Petra Pfrommer in der sächsischen Landeshauptstadt mit einem 3:1-Sieg gegen den TV Segnitz nicht nehmen.

Schell macht den Matchball

Mit starkem Leinenspiel sicherte sich das Team aus Franken allerdings den ersten Satz mit 11:9 für sich. Im zweiten Satz dominierte die Calwerin Henriette Schell das Spiel mit kraftvollen Rückschlägen und glich mit 10:6 aus. Im dritten Satz übernahm Giuliana Raggio den Segnitzer Rückschlag, das Spiel verlagerte sich nun zu einem offenen Duell auf Augenhöhe. Dennoch setzte sich der TSV Calw mit drei Punkten in Folge durch Stallecker ab. Es entwickelte sich ein intensives Angabenspiel, das die Nordschwarzwälderinnen bis zum 9:5 dominierten. Bei 10:7 verwandelte wieder Fenja Stallecker den Satzball zur 2:1-Satzführung. Beim Stand von 10:5 im vierten Satz setzte Henriette Schell den entscheidenden Punkt und sicherte ihrem TSV Calw den verdienten 3:1-Erfolg.

Wechselvolle Saison

Für den TSV Calw endet damit eine wechselvolle Saison versöhnlich. Überraschend dominant wurde die Mannschaft Meister in der Süd-Staffel der Bundesliga – vor dem Lokalrivalen TSV Dennach, der vor wenigen Tagen erneut Weltpokalsieger wurde. Der TSV Calw war damit für das Halbfinale gesetzt, während die Denacherinnen ins Viertelfinale mussten und dort mit 0:3 gegen gen Ahlhorner SV verloren. Dem unterlag allerdings auch der TSV Calw im Halbfinale. Und eben dieser Ahlhorner SV gewann in Dresden dann auch das Finale mit 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:8) gegen den TV Jahn Schneverdingen. Der hatte sich in Oberösterreich ebenso im Finale des Weltpokals gegen den TSV Dennach mit 0:3 geschlagen geben müssen.