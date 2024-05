1 Beim Scrabble gibt es etwa 670.000 Möglichkeiten, Wörter zwischen 2 und 15 Buchstaben Länge zu bilden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Scrabble gehört zu den Brettspiel-Klassikern schlechthin - und hat bis heute Fans. Ein Rätselexperte erklärt, was Deutschlands beste Scrabble-Spieler mitbringen und was das Spiel so lehrreich macht.









Minden - Wettkampf in Wortgewandtheit: Der Ausrichter der deutschen Scrabble-Meisterschaften am Wochenende in Minden wünscht sich das Wortspiel auf dem Schullehrplan.