Deutsche Meisterschaft Leichtathletik: Mit Glückskuss im Glas am Start

1 Vorbereitung in der Idylle: Doch beim Trainingslager lief bei Katharina Jaiser nicht alles rund. Das Knie machte Probleme. Foto: Jaiser

Katharina Jaiser startet am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Die Gechingerin erwartet ein hartes Rennen über 5000 Meter.









Die letzten Vorbereitungen auf die deutschen Meisterschaften 2024 in Braunschweig laufen auf Hochtouren. Nicht nur die Superstars der deutschen Szene stehen unter Druck, auch die anderen Athleten, die in Braunschweig am Wochenende an den Start gehen dürfen, wollen dort so gut wie möglich performen. Unter ihnen ist auch die Gechingerin Katharina Jaiser, die über 5000 Meter auf prominente Gegnerinnen trifft.